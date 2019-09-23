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  • Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...

'nın yöneticisi 'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı 'nun son hali...

'ın usta isimlerinden 'yu tanımayan yoktur. Özellikle 'ın unutulmaz filmlerinden olan 'nın yöneticisi Bey olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Bilge Zobu sayısız film ve dizide oynamıştır. İlerleyen yaşına rağmen birçok projede yer almış olan Bilge Zobu sadece son bir kaç yıldır ekranlardan uzak ama "Hiç teklif gelmiyor" diyor. 87 yaşındaki Bilge Zobu son olarak nişantasında görüntülendi. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi. Zobu, "Kaç yıldır ekrandan uzaksınız" sorusuna da "7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor. Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi. İşte Yeşilçam'ın usta ismi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 12:28
Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...

'ın usta isimlerinden 'yu tanımayan yoktur. Özellikle 'ın unutulmaz filmlerinden olan 'nın yöneticisi Bey olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Bilge Zobu sayısız film ve dizide oynamıştır. İlerleyen yaşına rağmen birçok projede yer almış olan Bilge Zobu sadece son bir kaç yıldır ekranlardan uzak ama "Hiç teklif gelmiyor" diyor. 87 yaşındaki Bilge Zobu son olarak nişantasında görüntülendi. İlerleyen yaşına rağmen alışverişini kendi yapan usta oyuncu "Neler yapıyorsunuz" diye soran muhabirlere, "Eşim vefat ettikten sonra tüm yük bana kaldı. Hayat her şeye rağmen güzel, yaşamaya değer" yanıtını verdi. Zobu, "Kaç yıldır ekrandan uzaksınız" sorusuna da "7 yıldır hiçbir projede yer almıyorum. Zaten hiçbir teklif de gelmiyor. Kimseye sitemim yok bu konuda, olamaz da" dedi. İşte Yeşilçam'ın usta ismi ve sizin için derlediğimiz ...

Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...

MANSUR ARK

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Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...
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Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...
Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...
Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...

GÖKSEL

Kapıcılar Kralı'nın yöneticisi Albay Zafer'i görenler tanıyamadı! İşte 87 yaşındaki usta sanatçı Bilge Zobu'nun son hali...
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