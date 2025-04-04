Kardelenler'de Arif öğrendiği gerçeklerle sarsılıyor...

9.Bölüm: 'Bırak hakikat incitsin seni, bir yalan avutacağına…' Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur. Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir. Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur. Kardelenler 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Yardım edin, oğlum ölüyor!' | Video Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır. Kardelenler 6 Nisan Pazar akşamı atv'de... Kardelenler 6 Nisan Pazar akşamı atv'de... Kardelenler 6 Nisan Pazar akşamı atv'de... Kardelenler 6 Nisan Pazar akşamı atv'de... Kardelenler 6 Nisan Pazar akşamı atv'de...