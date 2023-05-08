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Haberler Galeri Kardeşi Şeyma Subaşı'nın düğününe katılamayan Kübra Açıl'dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:52

Kardeşi Şeyma Subaşı'nın düğününe katılamayan Kübra Açıl'dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Nikah, bekarlığa veda ve düğün sürecinde pek çok farklı elbise ve gelinlik tercih eden Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak düğünde öyle bir detay vardı ki, herkes buna takıldı. Subaşı'nın düğününe arasının açık olduğu bilindiği ablası Kübra Açıl katılmadı. Geçtiğimiz hafta "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak. Ablam dahi hayatımda olmayacak" diyen Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın, düğün esnasında nerede olduğu ortaya çıktı! Bakın Kübra Açıl kardeşinin düğününde nereye gitmeyi tercih etmiş...

Kardeşi Şeyma Subaşı’nın düğününe katılamayan Kübra Açıl’dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, bir dargın bir barışık sürdürdüğü birlikteliklerini sonunda nikah masasına taşıdı. Nikah, bekarlığa veda ve düğün sürecinde pek çok farklı elbise ve gelinlik tercih eden Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kardeşi Şeyma Subaşı’nın düğününe katılamayan Kübra Açıl’dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Şeyma Subaşı, özellikle düğününe ablası Kübra Açıl'ın katılmayacağını açıkladığı andan itibaren magazin gündeminden düşmedi.

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Kardeşi Şeyma Subaşı’nın düğününe katılamayan Kübra Açıl’dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 3 yıllık birliklerini evlilikle taçlandırdılar.

Kardeşi Şeyma Subaşı’nın düğününe katılamayan Kübra Açıl’dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin nikahı İstanbul'da gerçekleşti.

Kardeşi Şeyma Subaşı’nın düğününe katılamayan Kübra Açıl’dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Subaşı ve Alsaloussi, birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi.

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