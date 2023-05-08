Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:52

Kardeşi Şeyma Subaşı'nın düğününe katılamayan Kübra Açıl'dan göndermeli paylaşım! Düğün günü bakın soluğu nerede aldı...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, uzun süredir aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturdu. Nikah, bekarlığa veda ve düğün sürecinde pek çok farklı elbise ve gelinlik tercih eden Şeyma Subaşı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak düğünde öyle bir detay vardı ki, herkes buna takıldı. Subaşı'nın düğününe arasının açık olduğu bilindiği ablası Kübra Açıl katılmadı. Geçtiğimiz hafta "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak. Ablam dahi hayatımda olmayacak" diyen Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın, düğün esnasında nerede olduğu ortaya çıktı! Bakın Kübra Açıl kardeşinin düğününde nereye gitmeyi tercih etmiş...