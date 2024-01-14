"Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler" Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Mustafa Topaloğlu'ndan samimi açıklamalar...

Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz. Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var.