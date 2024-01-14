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Haberler Galeri "Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler" Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 07:45

"Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler" Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu. Uzaylı olarak anılmasının sanat hayatına zarar verdiğini söyleyen Topaloğlu, Prestij Müzik'i birlikte kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını da anlattı: "Zorluklardan geldim, yeni isimler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk. Hiç patron gibi davranmadım. Rahmetli kardeşim iyi insandı ama onu kullandılar. Bana düşman ettiler. Ama ben ona karşı hiç kin beslemedim."

Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

a Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize, bu hafta ünlü sanatçılar Mustafa Topaloğlu, Berdan Mardini ile Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, yazar Beyza Alkoç ve yapımcı Ömer Faruk Sorak'ı ağırladı. Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, bir dönem Prestij Müzik'i birlikte kurduğu kardeşi tarafından neden saf dışı bırakıldığını a Para ekranında anlattı: "Hilmi, özünde iyi yürekli biriydi. Ancak kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler"

Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Mustafa Topaloğlu'ndan samimi açıklamalar...

Yanlış anlaşılırız diye çoğu şeyi anlatamıyoruz. Sanatçılar olarak biz çok hassasız. Duygulara hitap ediyoruz. Sevgi üzerine kurulmuş bir dünyamız var. Bu dünyanın içinde ne diyelim de yanlış anlamasınlar diye düşünüyoruz. Anlatamadığım çok şey var o yüzden. 'Sürgün Yedi' adlı yeni şarkımda bu yüzden ortada kalan insanın çırpınışları var. Kimse bu yanımı biliyor mu? Kimseye bir şey demedim, mutlu etmek üzerine kurulu bir dünyamız var.

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Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Uzaylı lakabını Erol Büyükburç taktı. Kaset kuyruklarını görünce 'Bizim dünyamızda yaşanmamış bir olay, sen uzaylısın' dedi. Öyle kaldı. Basın da büyük keyif aldı. Bir kesim sevdi, bir kesim sevmedi bunu. Ama beni yaraladı. Uzaylı esprisi yapıştı. Reklam yapıyor dediler. Reklama ihtiyacım yok. Bizi anlamadan dinlemeden yargıladılar. Gerçek uzaylı gibi davrandılar. 'Gel bana şarkı yap' diyen kalmadı o zamandan beri. En güzel yıllarımı heba ettiler. Ama ben saygımdan, sevgimden kimseye bir şey söyleyemedim. Zor şartlarda hayatımı devam ettirdim. Beni bu yalnızlığa gönderenlerin bana özür borcu var.

Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Ülkemizin kültürünü 'Oy Oy Eminem'le dünyaya tanıttık. Kendi ülkemde yanlış anlaşılma uğruna sürgün edildim. Bu 'Sürgün Yedim' şarkımı da yaşadıklarımdan yola çıkarak yazdım.

Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Ben zorluklardan geldim, yeni gelenler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk ama iyi yapamadık. Zoru yaşasa daha iyi olurdu. Zorluk yaşasalardı daha kalıcı olurdu. Kolay gelen kolay gidiyor.

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