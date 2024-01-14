"Kardeşimi kullanıp bana düşman ettiler" Mustafa Topaloğlu Prestij Müzik’i kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını anlattı!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
07:45
A PARA'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programına Mustafa Topaloğlu konuk oldu. Uzaylı olarak anılmasının sanat hayatına zarar verdiğini söyleyen Topaloğlu, Prestij Müzik'i birlikte kurduğu kardeşi Hilmi Topaloğlu ile yaşadıklarını da anlattı: "Zorluklardan geldim, yeni isimler bu kadar çekmesin diye düşündüm. Şirket kurduk. Hiç patron gibi davranmadım. Rahmetli kardeşim iyi insandı ama onu kullandılar. Bana düşman ettiler. Ama ben ona karşı hiç kin beslemedim."