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Haberler Galeri ‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor
Giriş Tarihi: 21.06.2021 18:00 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 18:00

’ dizisinin Suzan’ı ’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

'de yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan '' dizisinden Suzan'ı canlandıran , geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. Ünlü manken ve oyuncu Yağtu, "Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence." ifadelerini kullandı. Yağtu, dergiye yaptığı bu açıklamalar sonrasında sosyal medyaya damga vurdu ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlenen ve bu evliliğinden Kemal adında bir oğlu bulunan , ünlü komedyenden 2013 yılında boşanmıştı.

‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

Ekranlara '' dizisiyle dönen , geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi.

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‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

'' dizisinin yıldızı , dergiye verdiği röportajda yaptığı açıklamalarla yine ilgi odağı oldu.

‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

Yağtu, "Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence." ifadelerini kullandı.

‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

Bu açıklamalarının hemen ardından ünlü oyuncu, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

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