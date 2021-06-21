‘Kardeşlerim’ dizisinin Suzan’ı Ahu Yağtu’dan sosyal medyaya damga vuran açıklama: İki insanın illa evlenmesi gerekmiyor

ATV'de yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan 'Kardeşlerim' dizisinden Suzan'ı canlandıran Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. Ünlü manken ve oyuncu Yağtu, "Birbirini seven iki insanın illa evlenmesi gerekmiyor. Birlikte yaşayıp bir ömrü geçirebilirler. Birbirlerine arkadaş olmaları için illa eş olmalarına gerek yok bence." ifadelerini kullandı. Yağtu, dergiye yaptığı bu açıklamalar sonrasında sosyal medyaya damga vurdu ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.