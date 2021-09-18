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Haberler Galeri Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...
Giriş Tarihi: 18.09.2021 08:27 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 08:30

Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına aldı. Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden... Aileyi toparlama görevini üstlenen Asiye'yi canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun hayatı ile çok özel açıklamalarda bulundu. İşte genç yetenek Su Burcu Yazgı Coşkun'un Sabah Cumartesi'den Merve Yurtyapan'ın sorularına verdiği samimi yanıtlar...

MERVE YURTYAPAN
Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına aldı. Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden... Dizinin ana kahramanlarından Coşkun ile bir araya geldik. Aileyi toparlamaya çalışan, kardeşlerine anne gibi davranan Asiye'yi oynayan Coşkun, 5 yaşında setlere adım atmış. Çocukluğunu setlerde geçiren Coşkun ile oyunculuk serüvenini, rolünü ve özel hayatını konuştuk.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

- Dizide küçük yaşta anne babalarının kaybeden kardeşlerin hikayesi anlatılıyor. Bu dokunaklı hikayede en çok etkileyen neydi sizi?
Senaryoda benim en çok dikkatimi çeken şey kardeşlerin hayata bu denli umutla bakması oldu. Küçük yaşta bir başlarına kalan dört çocuğun böylesine birbirlerine bağlanıp her şeye inat güçlü kalması beni çok etkiledi.

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

GÜZEL SÜRPRİZLER
- Yeni sezonda sürpriz gelişmeler olacağı, temponun artacağı söyleniyor. İzleyiciyi neler bekliyor?
Biliyorsunuz yeni sezon tüm hızıyla başladı. Çok fazla bilgi verememekle birlikte, seyircimizi güzel sürprizler beklediğini söyleyebilirim. Ben bile yeni bölümleri heyecanla bekliyorum diyebilirim.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

- Asiye anaç bir karakter. Küçük yaşta büyük sorumluluklar alıyor. Siz canlandırdığınız karakteri nasıl anlatırsınız?
Küçük yaşta ailenin anne figürü olmak zorunda kalmış bir karakter Asiye... Ve kendinden ödün verip kardeşlerine bir anne gibi davranmalı. Bu yüzden çok olgun. Başka çaresi yok aslında.. Çünkü bakması gereken küçücük bir kardeşi var, düzenini sağlaması gereken bir de evi bulunuyor. Mesela ben Asiye'nin hiçbir davranışına kızamıyorum. Birçok insan onun yaşında böylesine bir durumda kalsaydı, bu yükün altında ezilir ve zayıf düşerdi. Asiye'nin ise hayatında zorunlulukları var. Onu gururlu olmaya zorlayan şeyler var. Her şeye rağmen dik durmalı o.

Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

- Bu yaşanılanlar daha çabuk olgunlaşmasını mı sağlıyor acaba?
Kesinlikle evet. Olgunlaşmamak dışında bir seçeneği yok zaten insanın.

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