Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun: Çocukluğum setlerde çalışarak geçti...

Anne babalarını kaybeden dört kardeşin hayat mücadelesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Dört kardeşin dokunaklı hikayesi yine izleyiciyi etkisi altına aldı. Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemin en dikkat çeken isimlerinden... Dizinin ana kahramanlarından Coşkun ile bir araya geldik. Aileyi toparlamaya çalışan, kardeşlerine anne gibi davranan Asiye'yi oynayan Coşkun, 5 yaşında setlere adım atmış. Çocukluğunu setlerde geçiren Coşkun ile oyunculuk serüvenini, rolünü ve özel hayatını konuştuk.