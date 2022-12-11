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Haberler Galeri Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 07:27

Kaygısızlar'ın ElemanYalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın ElemanYalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Tiyatroya devam eden Yalçın Avşar'ı hatırlayanlar son halini görenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 56 yaşında olan Yalçın Avşar, verdiği röportajda onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsetmiti. İşte merak edenler için Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali

Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın ElemanYalçın Avşar'ın son hali merak konusu oldu. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü.

Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Tiyatroya devam eden Yalçın Avşar'ı hatırlayanlar son halini görenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 56 yaşında olan Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsetmişti. Ünlü oyuncu verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu...

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Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

"1976'da Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktım. Bu çocuk tiyatrosu Perihan Savaş, Oya Başar, Selahattin Taşdöğen, Erkan Taşdöğen, Cem Davran gibi isimlerin yetişmesini sağladı. Temellerim orada atıldı. Yeşilçam'daki yönetmenler çocuk oyuncu ararken mutlaka buraya uğrardı. 70'lerin sonuydu ve Ömer Kavur, İstanbul'un çocukları yok ettiğini anlatan 'Yusuf ile Kenan' filmini çekecekti. Rol alacakları bulmak için de tiyatroları geziyordu. Tiyatroda beni izledikten sonra Böcek karakterini verdiler."

Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

"Yusuf ile Kenan" filminin ardından Avşar için Yeşilçam'da birçok filmin de kapısı aralanıyor.

"Şimdinin tek bölüm dizileri o dönemin filmleriydi" diyen oyuncu, 80'lerde arabesk film furyasının içinde kendini buluyor ve Ferdi Tayfur'la "Olmaz Olsun", Ümit Besen'le "Islak Mendil" ve Emrah'la "Öksüzler"de rol alıyor.

Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar’ın Eleman’ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

'Kaygısızlar'daki Yeşilçam dokunuşu

Yeşilçam'da uzun bir süre çocuk rolleri oynayan Avşar, TRT'de birkaç projede yer aldıktan sonra "Kaygısızlar"daki unutulmaz karakter Eleman olarak karşımıza çıktı.

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