Giriş Tarihi: 11.12.2022 07:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 07:27

Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar bakın şimdi ne yapıyor? Bir dönemin çocuk oyuncularından Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar son hali ile şaşırttı!

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi. 4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Tiyatroya devam eden Yalçın Avşar'ı hatırlayanlar son halini görenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde 56 yaşında olan Yalçın Avşar, verdiği röportajda onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsetmiti. İşte merak edenler için Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali…