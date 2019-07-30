Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

Erken yaşta hayata veda eden Kemal Sunal'ın geride bıraktığı iki evladından biri olan Ezo Sunal, babasının aksine ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geri planda bir hayat yaşayan Ezo Sunal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi eğitimi veren Ezo Sunal, çocuklara olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ezo Sunal, bu kez bahçesinden bir fotoğraf karesi paylaştı. Ezo Sunal, Tuzla'daki evinin bahçesine tualini yerleştirip yağlı boya resim yaptı. Ezo Sunal, "Ortaya ne çıktığı önemli değil, süreç terapi gibi" dedi. İşte Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal ve diğer ünlü isimlerin dünden bugüne şaşırtan değişimleri…