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  • Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

'ın biricik kızı 'ın şimdiki hali şaşırttı!

Erken yaşta hayata veda eden 'ın geride bıraktığı iki evladından biri olan , babasının aksine ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geri planda bir hayat yaşayan Ezo Sunal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Bir dönem özel bir üniversitede Çocuk Gelişimi eğitimi veren Ezo Sunal, çocuklara olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Ezo Sunal, bu kez bahçesinden bir fotoğraf karesi paylaştı. Ezo Sunal, Tuzla'daki evinin bahçesine tualini yerleştirip yağlı boya resim yaptı. Ezo Sunal, "Ortaya ne çıktığı önemli değil, süreç terapi gibi" dedi. İşte Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal ve diğer ünlü isimlerin dünden bugüne şaşırtan değişimleri…

Giriş Tarihi: 30.07.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 14:35
Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

'ın kızı olarak tanıdığımız yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. İşte Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...

Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

HATİCE ŞENDİL

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Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

HATİCE ŞENDİL

Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

TARIK TARCAN

Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

TARIK TARCAN

Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

ONUR SARIKAYA

Kemal Sunal'ın biricik kızı Ezo Sunal'ın şimdiki hali şaşırttı!

ONUR SARIKAYA

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