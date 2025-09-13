Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Tokatçı’nın Emine’siydi...67 yaşındaki Nazan Saatçi yaşıtlarını kıskandırıyor
Giriş Tarihi: 13.09.2025 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:48

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Tokatçı’nın Emine’siydi...67 yaşındaki Nazan Saatçi yaşıtlarını kıskandırıyor

Nazan Saatçi, 1983 yapımı "Tokatçı" filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Kemal Sunal'la olan uyumu ve doğal oyunculuğuyla Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri oldu. 67 yaşındaki usta oyuncu, yıllara rağmen güzelliğini ve zarafetini koruyor. Güzellik sırrını sağlıklı yaşam, ruhsal denge ve pozitif düşünceye bağlıyor. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık ve manevi çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında bulunan Tokatçı, her izleyişte aynı keyfi veren, seyirciyi her defasında kahkahalara boğan ve hiç eskimeyen filmlerden biri olmayı sürdürüyor.

Peki, Tokatçı filminde "Emine" karakterine hayat veren Nazan Saatçi günümüzde neler yapıyor?

Kemal Sunal'ın unutulmayan filmlerinden Tokatçı'da güzeller güzeli genç kız Emine olarak hafızalara kazınan Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

Usta oyuncuları biraraya getiren Tokatçi filminde güzelliği ile dikkat çeken Nazan Saatçi sosyal medyada merak konusu oldu.

Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen gibi efsane isimlerin başrolde oynadığı Tokatçı filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Osman karakterinin kör kütük aşık olduğu Emine, Nazan Saatçi şimdilerde 67 yaşında ama yaşıtlarını kıskandıracak bir fiziğe ve güzelliğe sahip. Sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla tekrar gündeme gelen Nazan Saatçi'yi yıllar sonra görenlerin ağızları açık kalıyor.

İşte güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...

İşte Nazan Saatçi'nin son hali!

ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Nazan Saatçi yıllara meydan okuyor.

1958 doğumlu Nazan Saatçi, Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu ancak sinemayla ilgilendi.

1978 yılında İnci Gazetesi tarafından "sinema kraliçesi" seçildi.

Saatçi, 1983 yılında katıldığı Miss Asia Pasific (Asya güzellik yarışmasında) ikinci oldu.

Sessiz Karanlık, Minyeli Abdullah 2, Korkunun Bedeli, Bir Zamanlar Kardeştiler, Kahreden Kurşun, Bıktım Her Gün Ölmekten,Ölümsüz, Baba Kartal, Acılar ve Arzular gibi filmlerde rol aldı ancak en unutulmayanı "Tokatçı" oldu.

Yıllandıkça güzelleşti.

"ÇOCUK HİKAYELERİ YAZIYOR VE RESİM YAPIYORUM"

Nazan Saatçi, "14 yıldır sanat çalışmalarımla meşgulüm. Çocuk hikayeleri yazıyor ve resim yapıyorum" açıklamasını yaptı.

