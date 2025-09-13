Giriş Tarihi: 13.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 14:48
Kemal Sunal'ın rol arkadaşı, Tokatçı’nın Emine’siydi...67 yaşındaki Nazan Saatçi yaşıtlarını kıskandırıyor
Nazan Saatçi, 1983 yapımı "Tokatçı" filminde canlandırdığı Emine karakteriyle hafızalara kazındı. Kemal Sunal'la olan uyumu ve doğal oyunculuğuyla Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri oldu. 67 yaşındaki usta oyuncu, yıllara rağmen güzelliğini ve zarafetini koruyor. Güzellik sırrını sağlıklı yaşam, ruhsal denge ve pozitif düşünceye bağlıyor. Oyunculuğun yanı sıra yazarlık ve manevi çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.