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  • Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

İki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu önceki gün de oradaydı. Kenan İmirzalıoğlu (45) iki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Estetik yaptırdığı iddiasını ''20 yıldır böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Bu saatten sonra mı yaptıracağım?'' sözleriyle yalanlamıştı. Oyuncu, önceki gün yine aynı merkezdeydi. Sabah 10.00'da geldiği poliklinikte 6 saat kaldı. Çıkışta habercileri görünce şaşırdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun son hali…

Giriş Tarihi: 10.02.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 16:52
Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

ZARA

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Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

ZARA

Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

ZARA

Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

ZARA

Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

DİDEM SOYDAN

Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

DİDEM SOYDAN

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