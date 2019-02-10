Kenan İmirzalıoğlu'na ne oldu? İşte ünlülerin estetiksiz hali!

İki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün de oradaydı. Kenan İmirzalıoğlu (45) iki ay önce Levent'te bir estetik ve sağlık merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Estetik yaptırdığı iddiasını ''20 yıldır böyle bir şeye ihtiyaç duymadım. Bu saatten sonra mı yaptıracağım?'' sözleriyle yalanlamıştı. Oyuncu, önceki gün yine aynı merkezdeydi. Sabah 10.00'da geldiği poliklinikte 6 saat kaldı. Çıkışta habercileri görünce şaşırdı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun son hali…