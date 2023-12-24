Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:41

'Kendime çocukluk sözümdü' Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle magazinde gündem olmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışçasına evliliklerine devam etti. Öyle ki ikilinin keyfine diyecek yok. Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Son olarak, Neslihan Atagül, önceki gün Levent'te kameralara yansıdı. Ünlü isim, yeni sezonda oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.