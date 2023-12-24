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Haberler Galeri 'Kendime çocukluk sözümdü' Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!
Giriş Tarihi: 24.12.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 14:41

'Kendime çocukluk sözümdü' Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda ihanet haberleriyle magazinde gündem olmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışçasına evliliklerine devam etti. Öyle ki ikilinin keyfine diyecek yok. Neslihan Atagül, Abu Dabi'de gerçekleşen Formula 1 yarışlarını izlemeye gitmişti. Son olarak, Neslihan Atagül, önceki gün Levent'te kameralara yansıdı. Ünlü isim, yeni sezonda oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

’Kendime çocukluk sözümdü’ Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce dünyaevine giren Neslihan Atagül, önceki gün Levent'te kameralara yansıdı. Ünlü isim, yeni sezonda oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı.

’Kendime çocukluk sözümdü’ Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelmişti.

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’Kendime çocukluk sözümdü’ Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

Milliyet'in haberine göre; Ünlü çiftten Atagül, geçtiğimiz gün Levent'te özel bir hayvan kliniğinden çıkarken objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

’Kendime çocukluk sözümdü’ Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

"DÜNYA BARIŞI VE SEVGİ BEKLİYORUM"

Geçtiğimiz ay Abu Dhabi'de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix'e giden Atagül, "Çok güzel geçti. İzlemeyi sevdim" dedi. Yeni yıldan beklentilerini de sıralayan Atagül, "Hepimiz için sağlık bekliyorum. Bol bereket bekliyorum. Dünya barışı ve sevgi bekliyorum" dedi.

’Kendime çocukluk sözümdü’ Neslihan Atagül oyunculuğu bıraktı mı? Güzel oyuncu bakın hangi mesleğe merak saldı!

"YAPIMCILIĞI SEVDİM"

Eşi Kadir Doğulu'nun başrolünü oynadığı, kendisinin de Alim Yapım adına Kazteleproduct'le ortak yapımcılığını üstlendiği 'Mitat' filmiyle ilgili konuşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

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