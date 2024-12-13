Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…
Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 10:26

Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kerem Alışık da sinema seyircisi ile buluşacak. Yeşilçam sinemasının kalplere dokunan hikayelerinin kahramanı Sadri Alışık'ın ayak izinde, oğlu Kerem Alışık yeniden aynı duyguları sinema salonlarına taşıyacak bir rol ile beyaz perdede.

Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini alacak.

Duygusal sahneleriyle kalplerde iz bırakacak filmde Kerem Alışık ve Hande Soral baba-kız olarak seyircilerin karşısında olacak.

Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

TÜRK SİNEMASINDAN YENİDEN BİR 'ALIŞIK' RÜZGARI

Usta oyuncu Kerem Alışık 'Akıldan Kalbe' performansıyla seyircilerin gönlünü bir kez daha fethedecek!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

Filmde alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan dışarıdan sert ve inatçı gibi gözüken fakat özünde şefkatli bir adam olan 'Sadık'a hayat veren Kerem Alışık performansıyla takdir toplayacak. Yalnızlığının ve içindeki derin boşluğunun altında kendisinin bile haberdar olmadığı çarpıcı bir gerçek yatmaktadır.

Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrolleri paylaştığı Batuhan Bayar'ın kadrosunda yer aldığı 'Akıldan Kalbe' duygu dolu ve sarsıcı anlatımıyla sinema salonlarına iz bırakmaya geliyor.

Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

HANDE SORAL'DAN GÜÇLÜ VE DUYGU YÜKLÜ BİR KARAKTER: DEFNE!

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek.

SON DAKİKA