Giriş Tarihi: 13.12.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
10:26
Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…
Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu 'Akıldan Kalbe' filmi 20 Aralık'ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Filmin başrollerinde yer alan usta oyuncu Kerem Alışık da sinema seyircisi ile buluşacak. Yeşilçam sinemasının kalplere dokunan hikayelerinin kahramanı Sadri Alışık'ın ayak izinde, oğlu Kerem Alışık yeniden aynı duyguları sinema salonlarına taşıyacak bir rol ile beyaz perdede.