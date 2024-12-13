Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…

Filmde alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan dışarıdan sert ve inatçı gibi gözüken fakat özünde şefkatli bir adam olan 'Sadık'a hayat veren Kerem Alışık performansıyla takdir toplayacak. Yalnızlığının ve içindeki derin boşluğunun altında kendisinin bile haberdar olmadığı çarpıcı bir gerçek yatmaktadır.