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Haberler Galeri Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:02

tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" demeden edemedi...

Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerdem son hali ile hayranlarını şoke etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, 'e konuk oldu. Ekranda Keremcem'i görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemedi. Oldukça kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranlarının yorumlarına yansıdı. sosyal medyada gündem oldu. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. İşteşarkıcı ve oyuncu ...

Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? demeden edemedi...

Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerdem son hali ile hayranlarını şoke etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, 'e konuk oldu. Ekranda Keremcem'i görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemedi.

Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? demeden edemedi...

Oldukça kilo aldığı görülen 'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranlarının yorumlarına yansıdı. sosyal medyada gündem oldu. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. İşteşarkıcı ve oyuncu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? demeden edemedi...

DENİZ SEKİ

Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? demeden edemedi...
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Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler Keremcem'in yüzüne ne oldu? demeden edemedi...

BÜLENT ERSOY

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