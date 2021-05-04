HaberlerGaleriKeremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 07:20Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:02
Keremcem tanınmaz halde! Keremcem'in son halini görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" demeden edemedi...
Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerdem Keremcem son hali ile hayranlarını şoke etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, Balçiçek İlter'e konuk oldu. Ekranda Keremcem'i görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemedi. Oldukça kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranlarının yorumlarına yansıdı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. İşteşarkıcı ve oyuncu Keremcem'in son hali...