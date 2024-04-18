Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu'dan Kerim Tekin'in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:33

Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu'dan Kerim Tekin'in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

90'lı yılların sonlarına şarkıları ile damga vuran Kerim Tekin özellikle 'Kar Beyaz' şarkısı ile hafızalara kazındı. Şöhretin zirvesindeyken feci kazada hayatını kaybeden kerim Tekin sevenlerini yasa boğdu. 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in ölümünün üzerinden 26 yıl geçti. Kerim Tekin'in yaş gününde, yakın sanatçı dostu Tayfun Duygulu'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu’dan Kerim Tekin’in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

Afyon'da geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in yaş gününde, yakın sanatçı dostu Tayfun Duygulu'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu’dan Kerim Tekin’in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

Kerim Tekin ile hafızalara kazınan 'Kar Beyazdır' şarkısının sözlerini yazan Tayfun Duygulu, geçmişe dönüp, merhum sanatçı ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu’dan Kerim Tekin’in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

"HEP VAR OLACAKSIN"

Hatırlıyor musun? Önce benim, sonra senin doğum gününü kutluyorduk. Aramızda sadece 10 gün vardı. Şimdi ise tam 26 yıldır yalnız başıma kutluyorum ve seni çok özlüyorum, güzel ruhlum. Doyamadım can dostum, iyi ki doğdun. Hep var olacaksın.

Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu’dan Kerim Tekin’in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

Duygulu 26 yıl önce hayatını kaybeden Kerim Tekin'in unutulmaz şarkısı 'Kar Beyaz'ın hikayesini canlı yayında anlatmıştı:

KAZA YERİNE İLK BİZ GİTTİK

"Bora Gencer ile ödül almış geri dönüş yolunda Bilal Özcan aradı beni 'Kerim kaza yapmış, vefat etmiş' dedi. Ben de 'yok canım biz kaza yaptık 2 gün evvel giderken, bizimki olmasın' dedim. 'Senin haberin yok, tamam' dedi. Bir yerde durduk, televizyonu açtırdık. Yarım saatlik mesafedeydik. Kazanın olduğu yere ilk giden biziz. İlk yanına giden biziz. Helikopter ile Halis alındı."

Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu’dan Kerim Tekin’in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!

'BU ŞARKI BENİM'

Kerim'in 'Kar Beyaz'ı alma nedeni de Halis'tir.

Evde otururken Halis'in eşi 'vardır senin kendine sakladığın şarkılar' dedi. 'Yok' falan dedim. Israr etti. Baktım Kerim uzakta, balkona çıkmıştı. 'Hadi çalayım' dedim, mırıldandım şarkıyı... (Kerim Tekin) Kapıdan 'Bu parça benim!' dedi. 'Yok senin olamaz, ben okuyacağım' dedim. 20 dakika boyunca cebelleşti benimle.

SON DAKİKA