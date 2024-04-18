Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:33
Kerim Tekin henüz 23 yaşında feci kazada hayatını kaybetmişti! Tayfun Duygulu'dan Kerim Tekin'in doğum gününde duygusal paylaşım geldi!
90'lı yılların sonlarına şarkıları ile damga vuran Kerim Tekin özellikle 'Kar Beyaz' şarkısı ile hafızalara kazındı. Şöhretin zirvesindeyken feci kazada hayatını kaybeden kerim Tekin sevenlerini yasa boğdu. 27 Haziran 1998 tarihinde bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kerim Tekin'in ölümünün üzerinden 26 yıl geçti. Kerim Tekin'in yaş gününde, yakın sanatçı dostu Tayfun Duygulu'dan duygu yüklü bir paylaşım geldi.