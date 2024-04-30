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Haberler Galeri Kibariye'den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberlerine olay açıklama! "Her erkek yapar, yapmayan yok"
Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 14:44

Kibariye'den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberlerine olay açıklama! "Her erkek yapar, yapmayan yok"

Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünyaevine giren Kibariye'nin bu ilişkiden Birgül adlı bir kızı bulunuyor. Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ile sürdürdüğü evlilikle de sık sık gündem olan Kibariye, son olarak Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. 63 yaşındaki Kibariye 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın adının ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında şoke eden bir açıklamaya imza attı.

Kibariye’den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberlerine olay açıklama! Her erkek yapar, yapmayan yok

Ünlü şarkıcı Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Eğlence sektörüne ilk adımı küçük yaşlarda atan Kibariye, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı. Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.

Kibariye’den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberlerine olay açıklama! Her erkek yapar, yapmayan yok

Son olarak Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı Kibariye gazeteciler ile sohbet etti. Ünlü şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık'ın adının sürekli ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında yöneltilen sorulara yanıt verdi.

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Kibariye’den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberlerine olay açıklama! Her erkek yapar, yapmayan yok

"HER ERKEK YAPAR, YAPMAYAN YOK"

63 yaşındaki ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

Kibariye’den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberlerine olay açıklama! Her erkek yapar, yapmayan yok

"Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım"

Kibariye’den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık’ın ihanet haberlerine olay açıklama! Her erkek yapar, yapmayan yok
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