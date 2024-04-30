Kibariye'den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberlerine olay açıklama! "Her erkek yapar, yapmayan yok"

Ünlü şarkıcı Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Eğlence sektörüne ilk adımı küçük yaşlarda atan Kibariye, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı. Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında ikinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.