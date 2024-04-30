Giriş Tarihi: 30.04.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
14:44
Kibariye'den 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberlerine olay açıklama! "Her erkek yapar, yapmayan yok"
Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında dünyaevine giren Kibariye'nin bu ilişkiden Birgül adlı bir kızı bulunuyor. Güçlü sesi ve yorumunun yanı sıra Ali Küçükbalçık ile sürdürdüğü evlilikle de sık sık gündem olan Kibariye, son olarak Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. 63 yaşındaki Kibariye 25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın adının ihanet ve dolandırıcılıkla anılması hakkında şoke eden bir açıklamaya imza attı.