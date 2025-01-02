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Haberler Galeri Kim der ki 3 çocuk annesi! 48'lik Zeynep Tokuş'un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...
Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:24

Kim der ki 3 çocuk annesi! 48'lik Zeynep Tokuş'un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır bir projede yer almayan Tokuş, adeta kendini yogaya adadı. Sporla iç içe yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş son zamanlarda sosyal medyanın ilgi odağı olan isimlerden. Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı. Ünlü ismin çocuklarını kocaman oldu.

Kim der ki 3 çocuk annesi! 48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı.

Kim der ki 3 çocuk annesi! 48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Tokuş, spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

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Kim der ki 3 çocuk annesi! 48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündeme geliyor.

Kim der ki 3 çocuk annesi! 48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş formunu koruyor ve sınırları zorluyor.

Kim der ki 3 çocuk annesi! 48’lik Zeynep Tokuş’un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...

Zeynep Tokuş mutlu ailesiyle de adeta düşman çatlatıyor.

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