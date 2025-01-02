Giriş Tarihi: 02.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
15:24
Kim der ki 3 çocuk annesi! 48'lik Zeynep Tokuş'un oğulları boyunu geçti! Mankenlere taş çıkarıyorlar...
Yayınlandığı dönemde soluksuz izlenen dizi Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Uzun zamandır bir projede yer almayan Tokuş, adeta kendini yogaya adadı. Sporla iç içe yaşayan 3 çocuk annesi Zeynep Tokuş son zamanlarda sosyal medyanın ilgi odağı olan isimlerden. Tokuş, yeni yılı eşi Erdem Yılmaztürk ve çocukları Ali, Alp, Ayşe ile kutladı. Ünlü ismin çocuklarını kocaman oldu.