Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

'Denize Bıraksam', 'Depresyondayım' ve 'Bi Seni Konuşurum' gibi şarkıların mimarı ünlü şarkıcı Göksel, magazinden hep uzakta olan isimlerden biriydi. Ünlü şarkıcı bu kez çok farklı bir haberle gündemde!