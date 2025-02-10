Giriş Tarihi: 10.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
15:29
Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!
Ünlü şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı albümün kapağı için imaj değişikliğine gitti. 53 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Yıllardır saçlarını kısa kullanan ünlü şarkıcı, saçını uzattı ve 8 kilo verdi. İşte görünce hayrete düşeceğiniz şarkıcı Göksel'in son hali ve imajı!