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Haberler Galeri Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:29

Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

Ünlü şarkıcı Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı albümün kapağı için imaj değişikliğine gitti. 53 yaşındaki şarkıcıyı görenler tanıyamadı. Yıllardır saçlarını kısa kullanan ünlü şarkıcı, saçını uzattı ve 8 kilo verdi. İşte görünce hayrete düşeceğiniz şarkıcı Göksel'in son hali ve imajı!

Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

'Denize Bıraksam', 'Depresyondayım' ve 'Bi Seni Konuşurum' gibi şarkıların mimarı ünlü şarkıcı Göksel, magazinden hep uzakta olan isimlerden biriydi. Ünlü şarkıcı bu kez çok farklı bir haberle gündemde!

Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve yeni albüm müjdesi vermişti.

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Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

"TERS KÖŞE OLACAK"

Göksel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şarkılar üzerinde çalışıyorum. Her yerde çalışıyorum. Biraz hayal alemindeyim. Klasik ve benden duymayı sevdiğiniz şarkılar var. Ters köşede olacak" demişti.

Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

HAYRANLARINA SÖYLEDİĞİ GİBİ TERS KÖŞE YAPTI

Ünlü şarkıcı albüm kapağından bile gerçekten söylediği gibi hayranlarını ters köşe yaptı.

Kim derdi ki o isim Göksel! 53 yaşındaki şarkıcı Göksel imajını değiştirdi! Şimdi tanınmaz halde!

İMAJINI YENİLEDİ

Ünlü şarkıcı, 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni albüm için tamamen imajını yeniledi.

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