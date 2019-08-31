Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Kim Kardashian bu sefer de gümüş rengi mayosuyla poz verdi. Kardashian'ın mayolu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şov yıldızı Kim Kardashian, mayolu fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak mayolu pozlarını paylaşan Kardashian, 2 milyon fazla beğeni aldı. Gümüş rengi bir mayo tercih eden ünlü isim denizde çekildiği karelerle takipçilerini adeta mest etti. Vücut hatlarıyla her daim dikkat çeken Kardashian'n peş peşe paylaştığı mayolu fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. Kim Kardashian'ın Instagram hesabından 146 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.