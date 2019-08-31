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  • Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

Kim cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

Cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Kim bu sefer de gümüş rengi mayosuyla poz verdi. Kardashian'ın mayolu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şov yıldızı Kim Kardashian, mayolu fotoğraflarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak mayolu pozlarını paylaşan Kardashian, 2 milyon fazla beğeni aldı. Gümüş rengi bir mayo tercih eden ünlü isim denizde çekildiği karelerle takipçilerini adeta mest etti. Vücut hatlarıyla her daim dikkat çeken Kardashian'n peş peşe paylaştığı mayolu fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. Kim Kardashian'ın hesabından 146 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 31.08.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 16:11
Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

İşte 'ın 'a damga vuran mayolu fotoğrafları...

Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

HADİSE

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Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

HADİSE

Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

ŞEYMA SUBAŞI

Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

ŞEYMA SUBAŞI

Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

SEREN SERENGİL

Kim Kardashian cesur pozlarıyla… Tatil fotoğrafı olay oldu!

SEREN SERENGİL

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