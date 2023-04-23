Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 22:43

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. . Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacı Ali Eren Şeker isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda joker kullandı. Yarışmacının karşısına ikinci soruda, Türk alfabesiyle ilgili soru çıktı. Heyecanlanan yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an!