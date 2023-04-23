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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 22:43 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 22:43

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin ilgiyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. . Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yarışmacı Ali Eren Şeker isimli yarışmacı, henüz ilk sorularda joker kullandı. Yarışmacının karşısına ikinci soruda, Türk alfabesiyle ilgili soru çıktı. Heyecanlanan yarışmacı elenmekten son anda kurtuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

ATV'nin ve dünyanın en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta izleyicileri ekranları başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Kim Milyoner Olmak İster'e Ali Eren Şeker isimli yarışmacı ilk baraja kadar başarılı bir performans sergiledi.

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi yarışmacı, ikinci ve baraj sorusunda neredeyse eleniyordu.

Kim Milyoner Olmak İster'de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner'e damga vuran o an! | Video

Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda joker kullandı! İşte Milyoner’e damga vuran o an!

Yarışmacını ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu çıktı.

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