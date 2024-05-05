Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!
Giriş Tarihi: 05.05.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 22:33

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

ATV'nin ilgiyle izlenen, dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi. Yarışmacı ilk ve kolay soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran o anlar!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün başarılı performanslar yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı heyecanına yenildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

HEYECANINA YENİLDİ

Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

İLK SORUDA ŞAŞIRDI

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster?'de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışmacı heyecanına yenildi! Henüz ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı!

'D' ŞIKKINI SEÇTİ

Yarışmacı bir an heyecanlanarak, 'D- Kolye' cevabını verdi.

SON DAKİKA