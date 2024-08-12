Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
06:40
"Kim şerefsiz göreceğiz" Erkekler Merve Boluğur'a dava açıyor
'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılan ve oyunculuğu bırakan Merve Boluğur, sosyal medyada gündem oldu. Geçmişte başından 2 evlilik geçen Boluğur'un erkekler hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" diyen Boluğur'a sivil toplum örgütü olan Erkekleri Koruma Derneği dava açmaya hazırlanıyor.