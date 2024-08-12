Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Kim şerefsiz göreceğiz" Erkekler Merve Boluğur'a dava açıyor
Giriş Tarihi: 12.08.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 06:40

"Kim şerefsiz göreceğiz" Erkekler Merve Boluğur'a dava açıyor

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi projelerde rol aldıktan sonra müzik sektörüne atılan ve oyunculuğu bırakan Merve Boluğur, sosyal medyada gündem oldu. Geçmişte başından 2 evlilik geçen Boluğur'un erkekler hakkında yaptığı açıklama dikkat çekti. "Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" diyen Boluğur'a sivil toplum örgütü olan Erkekleri Koruma Derneği dava açmaya hazırlanıyor.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kim şerefsiz göreceğiz Erkekler Merve Boluğur’a dava açıyor

Oyunculuk kariyerini zirvede bırakan ve şarkıcılığa adım atan Merve Boluğur son açıklamasıyla adından söz ettirdi. Boluğur'un X hesabından erkekler hakkındaki açıklaması tepki çekti.

Kim şerefsiz göreceğiz Erkekler Merve Boluğur’a dava açıyor

Merve Boluğur, 2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdiği Murat Dalkılıç ile 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kim şerefsiz göreceğiz Erkekler Merve Boluğur’a dava açıyor

Son olarak 2022 yılında Mert Aydın ile kısa süren bir evlilik yapan Boluğur'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşuluyordu.

Kim şerefsiz göreceğiz Erkekler Merve Boluğur’a dava açıyor

Başından 2 evlilik geçen Boluğur erkekler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kim şerefsiz göreceğiz Erkekler Merve Boluğur’a dava açıyor

"ERKEKLERİN YÜZDE 99'U ŞEREFSİZDİR"

"Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir" diyen Boluğur'un sözleri tepki topladı.

SON DAKİKA