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Haberler Galeri Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:28

Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Kimi sevdiklerine kavuştu kimi acı haberle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Deprem seferberliğine katkı sağlayan çoğu ünlü ismin de ya yakınları enkaz altında ya da yakınları...Genç fenomen Taha Duymaz'dan hala haber alınamazken, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi hayatını kaybetmişti. Oyuncu Mahir İpek'in göçüğk altındaki yeğenlerinden ise iyi haberler gelmişti.

Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu. Korkunç depremde son olarak 5 bin 894 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 810 kişi de yaralandı.

Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı olabilmek için adeta tüm Türkiye seferber oldu. Ancak, ünlü isimler ve yakınları da enkaz altında yaşam savaşı verdi.

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Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri Kahramanmaraş'ta göçük altındaydı...

Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

İpek, önceki gün "Yeğenlerimin hepsi kurtarıldı. Hepiniz var olun" diye müjdeli haberi verdi.

Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Yaptığı yemek videolarıyla dikkat çeken ve Demet Akalın'ın paylaşımlarıyla bir anda fenomen olan Taha Duymaz'ın da halasının evinde enkaz altında kaldığı öğrenildi.

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