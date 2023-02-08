Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
08:28
Kimi sevdiklerine kavuştu kimi acı haberle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde binlerce vatandaş göçük altında kaldı. Deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber oldu. Deprem seferberliğine katkı sağlayan çoğu ünlü ismin de ya yakınları enkaz altında ya da yakınları...Genç fenomen Taha Duymaz'dan hala haber alınamazken, Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın annesi hayatını kaybetmişti. Oyuncu Mahir İpek'in göçüğk altındaki yeğenlerinden ise iyi haberler gelmişti.