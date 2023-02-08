Kimi acı haberle sarsıldı kimi sevdiklerine kavuştu! Taha Duymaz, Mahir İpek, Erkan Petekkaya, Mustafa Tohma...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu. Korkunç depremde son olarak 5 bin 894 kişi hayatını kaybederken, 34 bin 810 kişi de yaralandı.