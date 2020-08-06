Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Bir dönemin sevilen dizisi Kırgın Çiçekler'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu Gökçe Akyıldız 2017 yılında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturmuştu. Gökçe Akyıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Gökçe Akyıldız'ın boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan Gökçe Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var. Oğlunun velayetini de alan Gökçe Akyıldız hayatına yeni bir sayfa açtı.
Giriş Tarihi: 06.08.2020
09:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
09:15
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