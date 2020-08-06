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Haberler Galeri Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

ile yıldızı parlayan oyuncu sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile evliliği tek celsede bitti!

Bir dönemin sevilen dizisi 'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu 2017 yılında ile nikah masasına oturmuştu. Gökçe Akyıldız'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Mustafa Özyurt ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Gökçe Akyıldız'ın nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi. Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan Gökçe Akyıldız'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var. Oğlunun velayetini de alan Gökçe Akyıldız hayatına yeni bir sayfa açtı.

Giriş Tarihi: 06.08.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 09:15
Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Bir dönemin sevilen dizisi 'de Songül karakterine hayat veren güzel oyuncu 2017 yılında ile nikah masasına oturmuştu.

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

'ın 3 yıl önce evlendiği eşi ile sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

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Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Sosyal medya hesabında eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen 'ın nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan şimdilerde 27 yaşında olan 'ın Ömer Aslan adında bir de oğlu var.

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Oğlunun velayetini de alan hayatına yeni bir sayfa açtı.

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!

Yeni bir işe de başlamaya hazırlanan Akyıldız, çekimleri başlayacak Kazara Aşk dizisiyle el sıkıştı.

Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız sessiz sedasız boşandı! Gökçe Akyıldız ile Mustafa Özyurt evliliği tek celsede bitti!
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