Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'Kırgın Çiçekler' dizisinde yetimhanede yaşayan genç kızlardan Kader'i canlandıran Çağla Irmak'ın annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmiyle setlere geri dönüyor. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor. Çağla Irmak, sosyal medyayı akif kullanan genç oyuncular arasında yer alıyor. Çağla Irmak'ın annesiyle olan paylaşımları görenleri adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Çağla Irmak'ın annesi…