Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 11.07.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 13:53

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'Kırgın Çiçekler' dizisinde yetimhanede yaşayan genç kızlardan Kader'i canlandıran Çağla Irmak'ın annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor musunuz? Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmiyle setlere geri dönüyor. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor. Çağla Irmak, sosyal medyayı akif kullanan genç oyuncular arasında yer alıyor. Çağla Irmak'ın annesiyle olan paylaşımları görenleri adeta şoke ediyor. İşte merak edenler için Çağla Irmak'ın annesi…

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

'Kırgın Çiçekler' dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Çağla Irmak'ın annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çağla Irmak, 'Demir Kadın Neslican' filmiyle setlere geri dönüyor. Filmde Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak, setin ilerleyen günlerinde rolü için saçlarını kazıtmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Hülya Gülşen Irmak'ı ilk olarak Ferhunde Hanımlar'dan hatırlıyoruz. Dizide rol alırken kızı Çağla'yı dünyaya getirmiş.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Çağla bebeklikte sahne tozu yutanlardan. Setlerde büyümüş ve çocukluk yıllarında kafaya koymuş oyuncu olmayı. Annesi pek istemese de oyunculuk aşkı ağır basmış.

Kırgın Çiçekler’in Kader’i Çağla Irmak’ın annesinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Çağan Irmak ile Hülya Gülşen Irmak anne-kız değil de abla-kardeş gibiler. İkili ilk kez Çağla 12 yaşındayken birlikte kamera karşısına geçti. Daha önce çekilen bir projede anne-kızı canlandırdı.

SON DAKİKA