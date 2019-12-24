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  • Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

'in Meral'i artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan ile şaşırttı!

'nin bir döneme damga vuran dizisi 'de izlediğimiz 5 can arkadaşı canlandıran genç oyunculardan değişimi ile gündeme bomba gibi düştü. Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler'in genç oyuncu kadrosu başarılı oyunculukları ile izleyiciden tam not almıştı. Kırgın Çiçekler biteli çok oldu ama genç oyuncuları hala konuşuluyor. takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Aleyna Solaker de bunlardan biri. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlar ve yaşında ilerlemesi ile dizideki halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker iki gün önce 23. yaş gününü kutladı. Gayri meşru olduğu gerekçesiyle annesi tarafından yetimhaneye verilen Meral olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Aleyna Solaker, dizideki performansının yanı sıra büyüleyici sesiyle de Türk halkının hayranlığını kazanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen cesur pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Aleyna Solaker yeni bir proje ile dönüyor. Çekimlerine henüz başlanmayan ABD'de reyting rekorları kıran ''in yerli versiyonu '' adlı dizisinde yer alacağı öğrenilen ile de izleyiciyi şaşırtacak. İşte 'in son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 16:45
Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

'nin bir döneme damga vuran dizisi 'de izlediğimiz 5 can arkadaşı canlandıran genç oyunculardan değişimi ile gündeme bomba gibi düştü. Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler'in genç oyuncu kadrosu başarılı oyunculukları ile izleyiciden tam not almıştı. Kırgın Çiçekler biteli çok oldu ama genç oyuncuları hala konuşuluyor. takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Aleyna Solaker de bunlardan biri. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlar ve yaşında ilerlemesi ile dizideki halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker iki gün önce 23. yaş gününü kutladı. Gayri meşru olduğu gerekçesiyle annesi tarafından yetimhaneye verilen Meral olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Aleyna Solaker, dizideki performansının yanı sıra büyüleyici sesiyle de Türk halkının hayranlığını kazanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen cesur pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Aleyna Solaker yeni bir proje ile dönüyor. Çekimlerine henüz başlanmayan ABD'de reyting rekorları kıran ''in yerli versiyonu '' adlı dizisinde yer alacağı öğrenilen ile de izleyiciyi şaşırtacak. İşte 'in son hali ve sizin için derlediğimiz ...

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

ZARA

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Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!
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Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

EBRU YAŞAR

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!
Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

TÜRKAN ŞORAY

Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!
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