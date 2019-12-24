Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker artık bambaşka biri! Hizmetçi rolü ile dönmeye hazırlanan Aleyna Solaker değişimi ile şaşırttı!

Atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler'de izlediğimiz 5 can arkadaşı canlandıran genç oyunculardan Aleyna Solaker değişimi ile gündeme bomba gibi düştü. Yayınladığı dönemde izlenme rekorları kıran Kırgın Çiçekler'in genç oyuncu kadrosu başarılı oyunculukları ile izleyiciden tam not almıştı. Kırgın Çiçekler biteli çok oldu ama genç oyuncuları hala konuşuluyor. Sosyal medyada takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker de bunlardan biri. Geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlar ve yaşında ilerlemesi ile dizideki halinden oldukça farklı görünen Aleyna Solaker iki gün önce 23. yaş gününü kutladı. Gayri meşru olduğu gerekçesiyle annesi tarafından yetimhaneye verilen Meral olarak tanıdığımız başarılı oyuncu Aleyna Solaker, dizideki performansının yanı sıra büyüleyici sesiyle de Türk halkının hayranlığını kazanmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen cesur pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşulan Aleyna Solaker yeni bir proje ile dönüyor. Çekimlerine henüz başlanmayan ABD'de reyting rekorları kıran 'Devious Maids'in yerli versiyonu 'Hizmetçiler' adlı dizisinde yer alacağı öğrenilen Aleyna Solaker değişimi ile de izleyiciyi şaşırtacak. İşte Kırgın Çiçekler'in Meral'i Aleyna Solaker'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...