Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:22
Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!
Bir nesilin büyüdüğü "Çocuklar Duymasın" dizisindeki 'Meltem' karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, önceki gün teknede kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak bir takipçisinin yorumu, güzel oyuncuyu kızdırdı. Pınar Altuğ, "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" sözlerine yanıt vermekten kendini alamadı.