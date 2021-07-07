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Haberler Galeri Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 09:22

Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

Bir nesilin büyüdüğü "Çocuklar Duymasın" dizisindeki 'Meltem' karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde ailesiyle birlikte Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, önceki gün teknede kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak bir takipçisinin yorumu, güzel oyuncuyu kızdırdı. Pınar Altuğ, "Düşsen kırılan yerin kaynamaz" sözlerine yanıt vermekten kendini alamadı.

Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

"Çocuklar Duymasın" dizisinde hayat verdiği 'Meltem' karakteriyle adından uzun yıllar söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, şimdilerde Marmaris-Selimiye'de yaz tatilini sürdürüyor.

Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve fit görüntüsü nedeniyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un son yaptığı kırmızılı mayolu paylaşım da ilgi gördü.

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Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

Bir çocuk annesi Altuğ, kırmızı mayosuyla amuda kalktığı anları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

"BAKIŞ AÇINI DEĞİŞTİRMEK İYİDİR"

Güzel oyuncu, paylaşımına; "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" notunu düştü.

Kırmızı mayolu pozuna gelen yorum Pınar Altuğ'u kızdırdı! Pınar Altuğ'dan takipçisine sert yanıt!

"RAHAT OLUN YA DA ÇATLAYIN"

Pınar Altuğ'un paylaşımı oldukça fazla yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'u tebrik ederken bazıları ise yaşına gönderme yaptı. Altuğ her yoruma üşenmeden yanıt vermesiyle dikkat çekti.

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