Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
10:08
Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...
YouTube'ta Öykü Serter sunuculuğu ve yeni yarışmacılarla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gelin adaylarıyla gündem olan programın en çok konuşulan yarışmacılarından biri de TİKTOK fenomeni Aybüke Çangal. Boynuna hayranı olduğu Çakal dövmesi yaptıran Aybüke Çangal'ın eski görüntüsü şoke etti. Kısmetse Olur programında favori gelin adaylarından biri olan fenomen ismin meğer gamzeleri bile estetikmiş.