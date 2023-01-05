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Haberler Galeri Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:08

Kısmetse Olur Aybüke'nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

YouTube'ta Öykü Serter sunuculuğu ve yeni yarışmacılarla yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Gelin adaylarıyla gündem olan programın en çok konuşulan yarışmacılarından biri de TİKTOK fenomeni Aybüke Çangal. Boynuna hayranı olduğu Çakal dövmesi yaptıran Aybüke Çangal'ın eski görüntüsü şoke etti. Kısmetse Olur programında favori gelin adaylarından biri olan fenomen ismin meğer gamzeleri bile estetikmiş.

Kısmetse Olur Aybüke’nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ismiyle YouTube'ta seyirciyle buluşan programın birbirinden ilginç karakter özellikleri olan yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Favori gelin adaylarından biri olan fenomen Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali ortaya çıktı.

Kısmetse Olur Aybüke’nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

Program yayına başladığı günden itibaren de kadın yarışmacıların photoshoplu halleri, gerçek hayattaki ve sosyal medyadaki halleri arasındaki farklar da gündemden düşmedi.

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Kısmetse Olur Aybüke’nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

Hatta bazı yarışmacıların estetiksiz halleri de bile ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de fenomen Aybüke Çangal...

Kısmetse Olur Aybüke’nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

21 yaşındaki TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın eski hali gündem oldu.

Kısmetse Olur Aybüke’nin eski hali ortaya çıktı! Meğer gamzeleri bile estetikmiş...

Yarışmada sürekli Tolga Kandemir'le yakıştırılan Aybüke Çangal'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı.

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