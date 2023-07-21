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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 19:14 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 19:16

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yer aldığı başarılı projelerle değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çeken ünlülerden. 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı Başak Dizer, geçtiğimiz yıl ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bir süre Kurt Efe'yi gözlerden uzakta büyüten çift, artık saklanmıyor. Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden oğluyla yaptığı havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı. İşte Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle yaptığı o paylaşım!

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

Oyunculuğuyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile nikah masasına oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

6 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın heyecanını ilk defa yaşadı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

Oğullarının yüzünü bir süre saklayan ünlü çift, artık saklanmıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

OĞLUYLA HAVUZ KEYFİ YAPTI!

Sosyal medyayı sık kullanan Başak Dizer gittikleri tatilden oğluyla yaptığı havuz keyfinden fotoğraflar paylaştı. Dizer paylaşımının hemen altına, "Bizi ararsanız yoğuz yoğ" notunu ekledi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den oğluyla yepyeni paylaşım! İşte Başak Dizer ve Kurt Efe’nin havuz keyfi!

İşte Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe'yle yaptığı o paylaşım!

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