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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i bakın kim oldu
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:32

Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i bakın kim oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinden gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizide Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi hastanede devam eden Tanrıöğen, dizinin son bölümünde de yer almamıştı. Oyuncunun setlere ne zaman döneceği büyük bir merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi Gold Film, Tanrıöğen'in sete dönmesi zorlaşınca oyuncu değişikliğine gidildiğini açıkladı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i bakın hangi oyuncu oldu! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı…

Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizide Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in, geçirdiği beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaştı. Bu noktada ise dizinin yapım şirketi Gold Film, yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için başka bir oyuncuyla anlaştı. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı…

Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, sevenlerinin yüreklerini ağızlarına getirmişti.

26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Tanrıöğen, hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında manken Ebru Destan, Instagram hesabından paylaşım yapmıştı.

Destan, yaptığı paylaşımda, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

Yoğun bakımda tedavisi süren Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. Geçirdiği iki operasyon ardından gözlem altında tutulan usta oyuncunun sağlık durumu ve setlere dönüp dönemeyeceği merak konusu olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Yapılan açıklamada Tanrıöğen'in bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım sürecinin devam ettiği belirtilmişti.

Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri için sete dönüş tarihine doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenilmişti.

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