Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti’nin yeni Abdullah Bey’i bakın kim oldu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizide Abdullah karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen'in, geçirdiği beyin kanaması sonrası sete dönmesi zorlaştı. Bu noktada ise dizinin yapım şirketi Gold Film, yeni bir karar almak zorunda kaldı ve rol için başka bir oyuncuyla anlaştı. İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı…