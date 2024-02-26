Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:32
Kızılcık Şerbeti'nde flaş gelişme! Oyuncu değişikliği yaşandı… Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i bakın kim oldu
Kızılcık Şerbeti dizisinden gelen haber gündeme bomba gibi düştü. Her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkan dizide Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirmişti. Tedavisi hastanede devam eden Tanrıöğen, dizinin son bölümünde de yer almamıştı. Oyuncunun setlere ne zaman döneceği büyük bir merak konusu olurken flaş bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi Gold Film, Tanrıöğen'in sete dönmesi zorlaşınca oyuncu değişikliğine gidildiğini açıkladı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Bey'i bakın hangi oyuncu oldu! İşte, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı…