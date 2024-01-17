Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
16:06
Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle "yok artık" dedirtti!
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım ile aşk yaşayan Ertuğrul olarak izleyici karşısına çıkan Kayra Şenocak'ı Aynalı Tahir'den hatırlayanlar çoktur... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak, fazla kilolarına veda edip bambaşka bir görünüme kavuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide de rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak zayıflama sırrı ile şaşırttı. Kilo verme sürecinde eşinin büyük desteğini gördüğünü söyleyen Kayra Şenocak bol bol tükettiği besini de paylaştı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın zayıflama sırrı...