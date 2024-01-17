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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle "yok artık" dedirtti!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 16:06

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle "yok artık" dedirtti!

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım ile aşk yaşayan Ertuğrul olarak izleyici karşısına çıkan Kayra ŞenocakAynalı Tahir'den hatırlayanlar çoktur... Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan oyuncu Kayra Şenocak, fazla kilolarına veda edip bambaşka bir görünüme kavuştu. Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak değişimi ile sosyal medyada gündem oldu. 'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide de rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak zayıflama sırrı ile şaşırttı. Kilo verme sürecinde eşinin büyük desteğini gördüğünü söyleyen Kayra Şenocak bol bol tükettiği besini de paylaştı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın zayıflama sırrı...

Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle yok artık dedirtti!

Bir zamanlar Aynalı Tahir dizisinde 'Bilal' karakteriyle izlediğimiz oyuncu Kayra Şenocak şimdilerde Kızılcık Şerbeti'ndeki performansı ile beğeni topluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle yok artık dedirtti!

Birçok dizi ve filmde yer alan Kayra Şenocak yıllar içinde aldığı fazla kilolardan spor ve diyet ile kurtulmuş adeta bambaşka biri olmuştu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle yok artık dedirtti!

Oyuncu Kayra Şenocak 1.5 yılda verdiği 45 kilo ile büyük bir değişime uğradı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekranlarda boy gösteren Kayra Şenocak mesleği için kilo verdiğini dile getirerek sırrını paylaştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle yok artık dedirtti!

'İsimsizler', 'Filinta', 'Pulsar', 'Yarım Elma' gibi birçok dizide rol alan sevilen oyuncu Kayra Şenocak son dönemde aldığı kilolar ile dikkat çekmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ertuğrul meğer 45 kilo vermiş! Aynalı Tahir ile yıldızı parlayan Kayra Şenocak değişimiyle yok artık dedirtti!

Son olarak Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u olan Kayra Şenocak verdiği 45 kilo ile bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

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