Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

OYUNCU OLMAK GİBİ BİR HAYALİM YOKTU!

-Oyunculuktan ve diziden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz seni tanımak isterim. Hikayen nedir, nerede başlıyor?

İlk projem "Adını Feriha Koydum". 15 yaşında başladım, çocuk oyunculardanım. Hobi olarak başladı aslında. Oyuncu olmak gibi bir isteğim, hayalim yoktu. Sonra hayatımın anlamı oldu. Çok seviyorum mesleğimi, çok severek yapıyorum. İnsanın sevdiği mesleği yapması çok güzel bir şey bence. Senaryo okurken bile keyif alıyorum ben. Karaktere girmekten çok haz duyuyorum. Çalışmasam bile senaryo elimde oluyor, her yerde çalışıyorum.