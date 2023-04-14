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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 13:24

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

"Adını Feriha Koydum" dizisinde hayat verdiği 'Lara' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu, şimdilerde "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki 'Nilay' karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor… Oyuncu olma hayali yokken, bu meslek bir anda hayatının anlamı oldu. "İlk işimin çok popüler bir iş olması bana artı bir değer kattı" diyen oyuncu Feyza Civelek, "Hayalimdeki rolü oynuyorum şu an" itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Sabah TV'de "Yasemİnce İtiraflar" programımın bu haftaki konuğu olan Civelek, yaptığı itiraflarla ses getirdi.

YASEMİN DÖNGEL
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

Kızılcık Şerbeti'nin NilayFeyza Civelek, Sabah'ın YouTube kanalında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Civelek, yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı. "İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım" diyen ünlü oyuncu, neden peruk kullandığını da ilk kez açıkladı. İşte Feyza Civelek'in röportajının detayları…

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

-Nasılsın? Bayadır ekranlarda yoktun, özlemiştik. O süre zarfında neler yaptın, şimdilerde neler yapıyorsun?

İyi gidiyor. Çok yoğun, koşturmaca. Keyifli gidiyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

-Bayadır yoktun ekranlarda. Neler yaptın bu süreçte?

Okuluma devam ettim. Onun dışında spor yaptım, hobilerimle uğraşmaya devam ettim, oyunculuk eğitimime devam ettim. Kendimi geliştirecek şeylerle uğraştım. Boş durmayı sevmiyorum, her zaman kendimi geliştirmeyi, hep üstüne bir şeyler katmayı seven bir insanım.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

OYUNCU OLMAK GİBİ BİR HAYALİM YOKTU!

-Oyunculuktan ve diziden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz seni tanımak isterim. Hikayen nedir, nerede başlıyor?

İlk projem "Adını Feriha Koydum". 15 yaşında başladım, çocuk oyunculardanım. Hobi olarak başladı aslında. Oyuncu olmak gibi bir isteğim, hayalim yoktu. Sonra hayatımın anlamı oldu. Çok seviyorum mesleğimi, çok severek yapıyorum. İnsanın sevdiği mesleği yapması çok güzel bir şey bence. Senaryo okurken bile keyif alıyorum ben. Karaktere girmekten çok haz duyuyorum. Çalışmasam bile senaryo elimde oluyor, her yerde çalışıyorum.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

-Peki nasıl bir çocukluk geçirdin? Şöyle bir canlandırdığın zaman kafanda; anıların keyifli mi, hüzünlü mü?

Keyifli tarafları da var, hüzünlü tarafları da var. Ama genel olarak mutlu bir çocukluk geçirdim. Prenses olarak büyüdüm (gülüyor). Gerçi her kız çocuğu prensestir ama ben çok yaramaz bir çocuk değildim, iyi huyluydum.

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