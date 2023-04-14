Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek: İlk okuduğumdan beri karakterime aşığım!

"Adını Feriha Koydum" dizisinde hayat verdiği 'Lara' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu, şimdilerde "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki 'Nilay' karakteri ile dikkatleri üzerine çekiyor… Oyuncu olma hayali yokken, bu meslek bir anda hayatının anlamı oldu. "İlk işimin çok popüler bir iş olması bana artı bir değer kattı" diyen oyuncu Feyza Civelek, "Hayalimdeki rolü oynuyorum şu an" itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. Sabah TV'de "Yasemİnce İtiraflar" programımın bu haftaki konuğu olan Civelek, yaptığı itiraflarla ses getirdi.