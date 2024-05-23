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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 23.05.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 06:49

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç daha önce de Yasak Elma dizisinde beğeni toplamıştı. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Barış Kılıç oyunculuğunun yanı sıra çok da iyi bir aile babası! Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya hesabında boy gösterdi. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Barış Kılıç'ın güzel eşi ile aşk pozlarına "Maşallah size" yorumları yağıyor... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın eşi...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç tam bir aile babası! Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var. İşte 16 yıllık mutlu bir evlilikleri olan Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç...

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i özel hayatıyla merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın 16 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim? Güzelliğiyle hayran bıraktı...

Barış Kılıç son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile aşk pozları övgüleri topladı. İki oğlu olan çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

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