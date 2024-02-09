Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:21
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!
Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının özel hayatları sosyal medyanın merak edilenlerinden olmayı başardı. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle çok konuşulan oyuncu Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi de tanıdık çıktı. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim...