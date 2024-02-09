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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:21

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncularının özel hayatları sosyal medyanın merak edilenlerinden olmayı başardı. Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor. Dizide Pembe karakteriyle çok konuşulan oyuncu Sibel Taşçıoğlu da bu isimlerden biri. Medcezir, Bir Zamanlar Çulkurova gibi yer aldığı dizilerin ardından başarılı performansıyla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi de tanıdık çıktı. Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası bakın kim...

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var.

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Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, dizideki başarısıyla her hafta dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu’nun 7 yıllık kocası bakın kim çıktı!

Son günlerde yıllar önceki görüntüsü ile gündem olan Taşçıoğlu'nun özel kayatı da merak konusu.

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