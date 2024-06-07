Kolpa’nın solisti Barış Yurtcu anlattı: Aşırı negatif yorumlar aldım “Sen aradan çık, çirkinsin” diyorlardı!

-Tamamladınız mı okulu?

Tamamlayamadım. 4. sınıfta birçok dersi vermeme rağmen yoğunluktan gidemedim en son. Biraz da soğudum artık okuldan çünkü müzik çok ağırlıklı olmuştu. 3-4 dersim vardı aslında biraz kassam bitirebilirdim ama müzik ağır bastı.

AİLEM BANA KARŞI ÇIKTI, "ÇOK ABARTIYORSUN" DEDİ

-Okuma sebebi biraz da aile baskısıyla elinde altın bileziğin olsun durumu muydu?

E tabii benim annem babam emekli öğretmen. Onların hep baskısı vardı işte. Bir de ben kafası çalışan bir çocuktum eskiden şimdi öyle değil de (gülüyor). Onların beklentisi tabii daha fazlaydı. Önce müziğe karşı çıktılar, "Çok abartıyorsun, bu kadar da ne" falan dediler. Sonradan da alıştılar, onlar da artık arkamızda durdu.