Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:30
Kolpa’nın solisti Barış Yurtcu anlattı: Aşırı negatif yorumlar aldım “Sen aradan çık, çirkinsin” diyorlardı!
Aslında müzik hep hayatında vardı. Ama hem geçim kaynağı olsun, hem hobisini yapsın diye başladı, sonra işler bir anda profesyonelleşip çok ciddi boyutlara geldi. Bir gün amatör bir grup kuran arkadaşları tarafından solist olarak çağrıldı, kendilerine 'Kolpa' ismini koyup yola çıktılar. O ismi şimdilerde tüm Türkiye tanıyor... Başarılı şarkılarıyla, oyuncu Deniz Baysal ile güzel giden evliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Yurtcu, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.