Konservatuvardan o yıllarda mezun bir genç kız oynuyordu Finten'i... Yıldız Kenter'di genç kızın adı..

En unutamadığım sahnelerden birinde gene o var.. Çöl Faresi, Yıldız ve kardeşi Müşfik sayesinde üç yıl oynadı Ankara'da.. Ünü o kadar yayıldı ki, zamanın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul, Kenter Kardeşler'le oyunu İstanbul'a taşıdılar. Sonradan Kenter Tiyatrosu'na dönüşen sahnede de rekor kırdı Çöl Faresi.. Ben Ankara ve İstanbul'da en az beş defa izledim.. Orada, sersefil yaşarken, nihayet para bulan Yıldız'ın telefonla sipariş verdiği bir sahne vardır..



"Şeker de yollasınlar.. Pirinç de yollasınlar" diye.. Her defasında bütün salonla birlikte ağlatmıştır beni o sahnede, Yıldız!.

Büyük Yıldız!.