Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
09:22
Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!
Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitirdikten uzun süre sonra Kubilay Aka ile sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açan oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdi de ablasıyla gündem oldu. Güzelliğiyle Kubilay Aka'nın başını döndüren Sancaktutan'ın kendisinden 1 yaş büyük ablası ile benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi.