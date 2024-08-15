Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

"ADAM KALMADI"

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu.