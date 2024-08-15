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Haberler Galeri Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:22

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan'ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitirdikten uzun süre sonra Kubilay Aka ile sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açan oyuncu Hafsanur Sancaktutan şimdi de ablasıyla gündem oldu. Güzelliğiyle Kubilay Aka'nın başını döndüren Sancaktutan'ın kendisinden 1 yaş büyük ablası ile benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, özle hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

"ADAM KALMADI"

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında gazetecilerin 'Hayatınızda biri var mı?' sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtla günlerce konuşulmuştu.

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Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

Sürpriz ilişkisiyle şaşkınlık yaratan Hafsanur Sancaktutan'ın ablasını gördünüz mü?

Kubilay Aka ile aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan’ın bir de ablasını görün! İkizi gibi benzeyen ablası güzelliyle baş döndürdü!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

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