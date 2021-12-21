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Haberler Galeri "Küçük Gelin" Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! "Bu kadar güzel olunmaz ki..."
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 14:22

"Küçük Gelin" Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! "Bu kadar güzel olunmaz ki..."

Set dünyasına çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimi ile büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren Çağla Şimşek, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'El Kızı'.dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Güzelliğiyle mest eden Çağla Şimşek'in değişimi ağızları açık bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'e "Bu kadar da güzel olunmaz ki..." yorumları yağdı. İşte sosyal medyayı sallayan 'Küçük Gelin' Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! Bu kadar güzel olunmaz ki...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! Bu kadar güzel olunmaz ki...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

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Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! Bu kadar güzel olunmaz ki...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! Bu kadar güzel olunmaz ki...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu.

Küçük Gelin Çağla Şimşek değişimi mest etti! Cesur pozlarına yorum yağdı! Bu kadar güzel olunmaz ki...

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'El Kızı'.dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor.

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