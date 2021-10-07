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Haberler Galeri "Küçük Gelin" dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz...
Giriş Tarihi: 07.10.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 17:11

"Küçük Gelin" dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek'in değişimi inanılmaz...

Set dünyasına çocuk yaşta adım atan, "Küçük Gelin" dizisi ile şöhreti yakalayan Çağla Şimşek, yıllar içindeki değişimiyle büyülüyor. Mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini veren oyuncu, küçük yaşta yapımcıların dikkatini çekmişti. Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek, Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi "Kardeşlerim" ile ekranlara döndü. Her hareketiyle ve paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Çağla Şimşek'ten son olarak kırmızı elbiseli bir poz geldi. Şimşek, paylaştığı kare ile övgüleri ve beğenileri topladı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraf...

Küçük Gelin dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek’in değişimi inanılmaz...

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Küçük Gelin dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek’in değişimi inanılmaz...

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

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Küçük Gelin dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek’in değişimi inanılmaz...

Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti.

Küçük Gelin dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek’in değişimi inanılmaz...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu.

Küçük Gelin dizisiyle ünlenen Çağla Şimşek kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti! Çağla Şimşek’in değişimi inanılmaz...

Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in değişimi de beğeni topluyor.

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