Küçük Gelin ile ünlenen Çağla Şimşek değişimi ile büyüledi! Bu kadarını kimse beklemiyordu... İşte Çağla Şimşek'in son hali...

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından Küçük Gelin dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı. Reklam filmlerinden de aşina olduğumuz Çağla Şimşek, mavi güzel gözleri ve sarı saçlarıyla ileride ne kadar güzel bir kız olacağının sinyallerini vermişti. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de küçük yaşta yapımcıların dikkatini çeken Çağla Şimşek Atv'nin kısa sürede gönüllere taht kuran dizisi Kardeşleri'in kadrosuna dahil oldu. Kardeşlerim'in Ayşe'si olarak ekranlara dönen Çağla Şimşek'in değişimi de beğeni topluyor. İşte Çağla Şimşek'in son hali...