Küçük Osman’nın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

Giriş Tarihi: 09.04.2024 14:09
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme geliyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı 1980'lerin anlatıldığı dizide Cemile ve Ali'nin oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi küçük yaşına rağmen performansıyla çok konuşulmuştu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi'yi bir de şimdi görün! Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu... Spor salonunda bolca zaman geçiren ve şimdilerde 18 yaşında delikanlı olan Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamadı. İşte Küçük Osman'ın son hali...