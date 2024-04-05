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Haberler Galeri Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:00

Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

TRT 1 dizileri arasında yer alan Kül Masalı 7. Bölüm izle ekranında takip ediliyor. Gökhan Alkan ve Sevda Erginci'nin başrollerinde yer aldığı yapımda bu hafta Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yaratır. Dizi her hafta Perşembe günleri yayımlanıyor. İşte, Kül Masalı 7. Son bölüm izle full HD, tek parça…

Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

Kül Masalı 7. Bölüm izle TRT 1 dizi ekranı başında yerler alındı. Dizinin takipçileri bu hafta olacakları takip ediyor. Jale, köşkte kalabilmek uğruna ruhunda derin yaralar açan, çocukluk kabuslarıyla tekrar yüzleşmek zorunda kalıyor. İşte, Kül Masalı son bölüm izle ekranı…

Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

KÜL MASALI 7. BÖLÜM İZLE

4 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/kul-masali

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Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

KÜL MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin cinayet suçlaması sebebiyle gözaltına alınması Giraylı köşkünde bir bomba etkisi yaratır. Cemil, Arat ve Jale'nin verdiği ifadeler üzerine yeterli kanıtı olmadığı için onları bırakmak zorunda kalır. Ancak elde ettiği bu yeni ve önemli bilginin peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

Tufan'ın söylediklerinden etkilenen Behiye ablasını Arat'a karşı uyarmak ister. Son yaşadığı olayın etkisiyle Arat'a güvenmeyi seçen Özge Behiye'nin uyarılarını ciddiye almaz. Jale'nin sakladığı korkunç sırrı öğrenen Neveser büyük hayal kırıklığı yaşar. Artık Jale'ye olan bakış açısı tamamen değişmiştir. Evdeki en büyük müttefiğini kaybeden Jale ise iyice köşeye sıkışmıştır.

Kül Masalı 7. Bölüm full izle! TRT 1 Kül Masalı son bölüm izle tek parça, full HD

Köşkte kalabilmek uğruna ruhunda derin yaralar açan, çocukluk kabuslarıyla tekrar yüzleşmek zorunda kalır. Arat ise Jale'nin yalanlarını gün yüzüne çıkarmak için yeni bir yol izlemeye karar verir. Böylece kaza gecesi yaşananlar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlar. Jale ile yüzleşmeye karar veren Erhan onu evine davet eder.

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