Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
10:54
Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel'den Yasemin Sakallıoğlu'na jet yanıt!
Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçisi olan Şıkel, özellikle son dönemde katıldığı kamplarla merak uyandırıyor. Daha önce buz dolu fıçıya girerek korkularının üzerine giden Çağla Şıkel son olarak ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekilmişti. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye almıştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'na cevap geldi.