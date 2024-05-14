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Haberler Galeri Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel'den Yasemin Sakallıoğlu'na jet yanıt!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:54

Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel'den Yasemin Sakallıoğlu'na jet yanıt!

Güzelliğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçisi olan Şıkel, özellikle son dönemde katıldığı kamplarla merak uyandırıyor. Daha önce buz dolu fıçıya girerek korkularının üzerine giden Çağla Şıkel son olarak ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekilmişti. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye almıştı. Ünlü modelden Sakallıoğlu'na cevap geldi.

Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel’den Yasemin Sakallıoğlu’na jet yanıt!

45 yaşındaki deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemlerde korkularını yenmek adına yöneldiği meditasyonlarla adından söz ettirmeye başladı.

Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel’den Yasemin Sakallıoğlu’na jet yanıt!

Geçtiğimiz yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girerek adeta bir akım başlatan Şıkel, ardından karanlık inzivaya çekilmiş ve gözleri 3 gün boyunca bantla kapalı şekilde kaldı.

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Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel’den Yasemin Sakallıoğlu’na jet yanıt!

Kulübeden çıktığı anları 4.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan Şıkel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel’den Yasemin Sakallıoğlu’na jet yanıt!

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Şıkel'in kulübeden çıktığı anları tiye aldığı bir video paylaştı.

Kulübede aç susuz inzivaya çekilen anları tiye almıştı! Çağla Şıkel’den Yasemin Sakallıoğlu’na jet yanıt!

Ünlü modelden Sakallıoğlu'nun videosuna cevap gecikmedi.

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