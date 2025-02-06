Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:58
'Kurt Efe'ye kardeş gelir mi?' Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...
İş hayatına mankenlik kariyeri ile başlayan daha sonlarda ise oyunculukla devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, hayatını 2016 yılında stilist Başak Dizer ile birleştirmişti. Evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Oğluyla çok fazla paylaşım yapmayan Tatlıtuğ, son olarak yeni bir resim yayınladı. Kurt Efe'nin büyümüş hali dikkat çekerken gelen yorumlar kafaları karıştırdı.