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Haberler Galeri 'Kurt Efe'ye kardeş gelir mi?' Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:58

'Kurt Efe'ye kardeş gelir mi?' Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

İş hayatına mankenlik kariyeri ile başlayan daha sonlarda ise oyunculukla devam eden Kıvanç Tatlıtuğ, hayatını 2016 yılında stilist Başak Dizer ile birleştirmişti. Evlilikleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen çift 2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Oğluyla çok fazla paylaşım yapmayan Tatlıtuğ, son olarak yeni bir resim yayınladı. Kurt Efe'nin büyümüş hali dikkat çekerken gelen yorumlar kafaları karıştırdı.

’Kurt Efe’ye kardeş gelir mi?’ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, sessiz sedasız başladıkları ilişkilerini 2016 yılında aşk şehri Paris'te evliliğe taşımıştı.

’Kurt Efe’ye kardeş gelir mi?’ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

Başak Dizer ve yakışıklı oyuncunun mutlu evliliğinden bir oğlu oldu. Kurt Efe'yi kucağına alan ünlü çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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’Kurt Efe’ye kardeş gelir mi?’ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

Zaman zaman oğluyla paylaşım yapan Kıvanç Tatlıtuğ, genel olarak oğlunu kameralardan uzak olarak bütüyor.

’Kurt Efe’ye kardeş gelir mi?’ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

Bir süredir ekranlarda olmayan başarılı oyuncunun sevenleri, Kurt Efe'nin kime benzediğini merak ederken, Tatlıtuğ yeni bir paylaşıma imza attı.

’Kurt Efe’ye kardeş gelir mi?’ Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğluyla paylaşımı olay oldu! Yapılan yorumlar dikkat çekti...

GELEN YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ!

Oğluyla resim paylaşan Tatlıtuğ'un resmine 'Kurt Efe'ye kardeş gelir mi?' yorumları dikkat çekti.

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