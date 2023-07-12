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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali
Giriş Tarihi: 12.07.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:41

Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın kızı Elif'i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımda canlandırdıkları karakterlerle adeta özdeşleşen oyuncular zaman zaman değişimleriyle gündeme geliyor. Dizide Polat Alemdar'ın kızı Elif'e hayat veren Doğa Sakarya da bu isimler arasında. Polat'ın kızı olarak hafızalara kazınan Doğa Sakarya değişimi ile dikkat çekti. Çocuk oyuncu, büyüdü ve güzel mi güzel bir genç kız oldu. İşte, Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Doğa Sakarya'nın son hali…

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, dikkat çeken konusu ve oyuncuları ile bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir dizi haline gelmişti.

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimleri başrolde buluşturmuştu.

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Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

Tekrar bölümleri günümüzde bile izlenmeye devam eden yapım, o kadar sevildi ki karakterleri ve efsane replikleri dün gibi hafızalarda yer alıyor.

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

Oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi gören dizide Polat'ın kızı Elif karakterine Doğa Sakarya hayat vermişti. Çocuk oyuncu Doğa Sakarya değişimiyle gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

KURTLAR VADİSİ'NDE POLAT ALEMDAR'IN KIZI ELİF'İ OYNAMIŞTI

Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar, yıllar önce sevgilisi Elif'i kaybetmiş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

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