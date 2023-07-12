Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın kızı Elif’i oynuyordu! Çocuk oyuncu Doğa Sakarya büyüdü, genç kız oldu! İşte son hali

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi yayınlandığı dönemde büyük ses getirmişti. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapımda canlandırdıkları karakterlerle adeta özdeşleşen oyuncular zaman zaman değişimleriyle gündeme geliyor. Dizide Polat Alemdar'ın kızı Elif'e hayat veren Doğa Sakarya da bu isimler arasında. Polat'ın kızı olarak hafızalara kazınan Doğa Sakarya değişimi ile dikkat çekti. Çocuk oyuncu, büyüdü ve güzel mi güzel bir genç kız oldu. İşte, Kurtlar Vadisi'nin Elif'i Doğa Sakarya'nın son hali…