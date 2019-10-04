Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran uzun soluklu dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur son hali ile şaşırttı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vuran karakterlerden biri Savcı Leyla ile Çiğdem Batur olmuştu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan.Çiğrem Batur güzelliği ile de dikkat çekmişti. 37 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte paylaşımlarına beğeni yağan Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri... Bir döneme damga vuran uzun soluklu dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur son hali ile şaşırttı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vuran karakterlerden biri Savcı Leyla ile Çiğdem Batur olmuştu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan.Çiğrem Batur güzelliği ile de dikkat çekmişti. 37 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte paylaşımlarına beğeni yağan Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri... FAHRİYE EVCEN EMİNA JAHOVİĆ FİLİZ AKIN