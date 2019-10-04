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  • Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

'nin 'sı olarak tanıdık... son hali ile dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran uzun soluklu dizilerden olan 'nin 'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu son hali ile şaşırttı. dizisine damga vuran karakterlerden biri Savcı Leyla ile Çiğdem Batur olmuştu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan. ile de dikkat çekmişti. 37 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte paylaşımlarına beğeni yağan ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 07:33
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran uzun soluklu dizilerden olan 'nin 'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu son hali ile şaşırttı. dizisine damga vuran karakterlerden biri Savcı Leyla ile Çiğdem Batur olmuştu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan. ile de dikkat çekmişti. 37 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte paylaşımlarına beğeni yağan ve sizin için derlediğimiz ...

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

FAHRİYE EVCEN

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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!
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Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

EMİNA JAHOVİĆ

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!
Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

FİLİZ AKIN

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!
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