Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdık... Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu Çiğdem Batur son hali ile dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran uzun soluklu dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı olarak tanıdığımız güzel oyuncu Çiğdem Batur ekranlara sunucu olarak dönüyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine damga vuran karakterlerden biri Savcı Leyla ile Çiğdem Batur olmuştu. Çiğdem Batur Kuaförüm Sensin programının yeni sunucusu olarak ekranlarda boy gösterecek. Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu Çiğdem Batur önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Sunuculuğu çok özlediğini söyleyen Batur, "Yaklaşık 15 yıl aradan sonra tekrardan sunuculuğa geri dönüyorum, çok mutluyum" dedi. Güzelliğiyle dikkat çeken Çiğrem Batur sosyal medyada ilgi odağı oldu. 38 yaşındaki Çiğdem Batur sosyal medyada da oldukça hayranı olan beğeni ile takip edilen isimlerden. Yıllar içinde değişimi ile şaşırtan Çiğdem Batur geçirdiği ufak tefek estetik operasyonlarla tanıdığımız halinden farklı görünüyor. Çiğdem Batur'un son haline hayranlarından güzel yorumlar geliyor. İşte paylaşımlarına beğeni yağan Kuaförüm Sensin yarışmasının yeni sunucusu Çiğdem Batur'un son hali ve sizin için derlediğimiz ünlülerin eski ve yeni halleri...