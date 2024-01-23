Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:00
'Kurtlar Vadisi'nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru'dan acı haber...
Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan "Kurtlar Vadisi" dizisinin Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle tanınan usta oyuncu Ergin Duru'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Ergin Duru, geçtiğimiz kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu hayatını kaybetti.