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Haberler Galeri 'Kurtlar Vadisi'nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru'dan acı haber...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:00

'Kurtlar Vadisi'nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Ergin Duru'dan acı haber...

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan "Kurtlar Vadisi" dizisinin Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle tanınan usta oyuncu Ergin Duru'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Ergin Duru, geçtiğimiz kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncu hayatını kaybetti.

’Kurtlar Vadisi’nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin’i Ergin Duru’dan acı haber...

Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalı Hüseyin" karakterine hayat veren oyuncu Ergin Duru'dan acı haber geldi.

’Kurtlar Vadisi’nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin’i Ergin Duru’dan acı haber...

Bir süredir tedavi gören Ergin Duru ne yazık ki hayatını kaybetti.

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’Kurtlar Vadisi’nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin’i Ergin Duru’dan acı haber...

Duru'nun ölüm haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

’Kurtlar Vadisi’nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin’i Ergin Duru’dan acı haber...

Onur Akay yaptığı açıklamada "Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

’Kurtlar Vadisi’nin yıldızı hayatını kaybetti! Dizinin Cerrahpaşalı Hüseyin’i Ergin Duru’dan acı haber...

ERGİN DURU KİMDİR?
Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. "Kaygısızlar" ve "Karışık Pizza" gibi yapımlarda yer alan Duru, son yıllarda ise 'Kurtlar Vadisi', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Abuzer Kadayıf' ile kariyerine devam etmiştir.

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