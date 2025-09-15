Kuruluş dizisine bir yeni isim daha!

Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız ve Sevinç Kıranlı'nın rol alacağı açıklanmıştı.