Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

KUTSAL EMANETLER ÇALINIYOR?

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular. Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?