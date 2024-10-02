Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
06:51
Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!
Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, 'KURULUŞ OSMAN' yeni hikayesi, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla bu akşam atv'de başlıyor! Devlet olan Osman Bey'in amacı, kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine bağlamak! Kuruluş Osman 6. sezonda da fırtına gibi esecek! İşte dizideki yeni gelişmeler…