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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!
Giriş Tarihi: 02.10.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 06:51

Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

Heyecanlı bekleyiş sona eriyor, 'KURULUŞ OSMAN' yeni hikayesi, yenilenen dünyası ve güçlü kadrosuyla bu akşam atv'de başlıyor! Devlet olan Osman Bey'in amacı, kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine bağlamak! Kuruluş Osman 6. sezonda da fırtına gibi esecek! İşte dizideki yeni gelişmeler…

Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

GERİ SAYIM BAŞLADI!

Kuruluş Osman 6. sezonun ilk bölümü ile bu akşam 20.00'de atv ekranlarından izleyicisiyle buluşuyor!

Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

165.Bölüm:

OSMAN BEY, TÜRK BEYLERİNDEN BİAT İSTİYOR

Devlet olan Osman Bey kendi sancağı altında Türk birliğini sağlayıp uçlardaki nüfuzlu beylikleri kendine tabii kılmak istemektedir. Osman Bey'in toyuna katılmak üzere harekete geçen Bayhan Bey ve ezeli düşmanı Begüm Hatun, Osman Bey'e biat edecekler midir? Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'a talip olma niyetlerini açık edecekler midir?

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Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

HALİFE'NİN VEZİRİ EMİR ÖMER UÇLAR'DA

Halife hazretlerinin veziri Emir Ömer'in gelişiyle uçlarda büyük bir fırtına kopacaktır. Gelişi sır gibi saklanan Vezir'in neden geldiğini bilmeyen Osman Bey bununla ilgili ne yapmayı düşünmektedir?

Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle!

Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

KUTSAL EMANETLER ÇALINIYOR?

Vezir Emir Ömer, uçlara gelir gelmez Karesi Bey'e, gizli bir bilgi olarak kutsal emanetlerin çalındığını söyler. Karesi Bey emanetleri kimin çaldığını sorgular. Karesi Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır? Osman Bey'e buyruğu altına girmeyi teklif eden Karesi Bey, Osman Bey'in cevabı sonrası ne yapacaktır?

Kuruluş Osman’da 6. sezon fırtına gibi başlıyor! Osman Bey’in büyük kavgası: Türk beylerinden biat istiyor!

KOMUTAN LUCAS'IN OYUNU

Osman Bey'in uçlarda her gecen gün topraklarını büyütmesi sonrası köşeye sıkışan Bizans'ın son umudu Komutan Lucas olmuştur. Kutsal emanetleri elinde tutan Komutan Lucas'ın, adalet ve merhamet söylemleriyle uçlara gelişi büyük yankı uyandırır. Lucas, Türklere karşı büyük bir oyun içindedir.

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