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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 10:54

Kuruluş Osman'da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Tüm Türkiye Kuruluş Osman'ı izledi Kuruluş Osman, 140. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,36 reyting ve %21,22 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %8,26 reyting ve %19,84 izlenme payı elde iki kategoride birinci oldu.

Kuruluş Osman’da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 140. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman’da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Kuruluş Osman'ın 140. Bölümü'nde Karacelasun intikam yeminleri ettikten sonra Üstat Gera ile birlikte hareket etme planı yaptılar. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürmek için bir oyun kurdular.

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Kuruluş Osman’da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e yemek götürürken bir terslik olduğunu ve Alaeddin'e tuzak kurulduğunu fark edip hemen harekete geçti. Alaeddin Bey'e kafesli çadırda düzenlenen saldırıda, Gonca Hatun var gücüyle savaşarak Alaeddin Bey'in kurtulmasına yardım etti.

Kuruluş Osman’da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Alaeddin Bey, kendisine saldıranların ensesindeki izleri gördükten sonra onların Bizans askerleri olduğunu anladı. Alaeddin Bey, "Niyetleri beni öldürüp suçu size yıkmaktı Yakup Bey!" dedi. Yakup Bey, Alaeddin Bey'in feraset sahibi olduğunu ve karşısında Osman Bey'den ziyade Alaeddin Bey'i görmeyi yeğlediğini söyledi.

Kuruluş Osman’da Orhan Bey’in Holofira’yı kaçırması bölüme damga vurdu!

Alaeddin Bey ise eğer kendisinde bir feraset görüldüyse atası Osman Bey sayesinde olduğunu ifade etti. Malhun Hatun, Holofira'ya içini döküp bir bey hatunu olmanın nasıl fedakarlıklar gerektirdiğini izah etti.

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